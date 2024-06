Come da tradizione, in occasione della Festa Patronale di San Giovanni Battista, lunedì 24 giugno si svolgerà la Giornata del Ringraziamento con l’attribuzione della Civica benemerenza e dei riconoscimenti ai cittadini meritevoli.

Quest’anno la cerimonia si svolgerà a partire dalle 9.30 nel parco della villa Ottolini-Tosi (in sala Consiglio in caso di pioggia); alle 11.30 in basilica di san Giovanni sarà celebrata la santa messa solenne durante la quale saranno ricordati alcuni anniversari di ordinazione, il 50° di Monsignor Franco Agnesi, il 70° di Monsignor Claudio Livetti e di don Peppino Aldeni.

Come sempre, in occasione della patronale, sono stati organizzati altri eventi che, con la regia dell’Amministrazione comunale e la collaborazione delle associazioni, coinvolgono la cittadinanza e ampliano la festa nei giorni che la precedono e la seguono.

In programma momenti dedicati all’arte (installazione delle sculture degli Urbansolid MOAI e visite guidate alle Civiche Raccolte) e alla musica (tre concerti), al cibo con due eventi (street food e cena di san Giovanni) e un inedito e appassionante approfondimento sulla tradizione dell’acqua di san Giovanni, con una serie di attività promosse da Casa delle erbe di Giuseppe Montalto.

Concludono il periodo di festa la cena di San Giovanni e la prima notte bianca di Busto Arsizio che animeranno il centro giovedì 27 giugno.

