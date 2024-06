Busto: gesto di speranza alle piscine Manara

Le piscine Manara Marco Sartori di Busto Arsizio onorano la memoria delle Donne vittime di violenza con un grande ulivo segno di speranza.

Le piscine Manara Marco Sartori di Busto Arsizio, in un gesto di profonda sensibilità e impegno sociale, hanno celebrato l’inaugurazione di un grande ulivo donato dal Centro antiviolenza E.VA ODV in collaborazione con Bel Fiore di Equilibrio Srl. Questo atto simbolico è dedicato alla memoria delle Donne vittime di violenza, un triste ricordo delle tragedie che non dovrebbero mai più accadere.

L’idea di un ulivo dedicato alla città di Busto nasce da Royal Time, con l’iniziativa Cuori in Piazza, che ha contribuito alla realizzazione della risottata benefica organizzata mercoledì 19 giugno presso il Lumachiamo Green Summer Festival, durante la quale i bambini e i partecipanti hanno potuto appendere i propri pensieri proprio sull’ulivo in memoria delle Vittime, trasformando la pianta in un monumento di solidarietà.

I messaggi di speranza appesi sull’ulivo, ora collocato all'ingresso delle Piscine Manara Marco Sartori, simboleggiano la lotta contro la violenza di genere in ogni ambito, incluso quello sportivo, dove purtroppo si sono verificati casi di abusi.

Nel corso della mattinata sono intervenuti ospiti: Emilia Barni Presidente del Centro Antiviolenza E.VA ODV accompagnata da Elisabetta Bonfanti e Cristiana Scornaienghi del Direttivo, ha dichiarato “Per noi l’ulivo rappresenta il simbolo della pace, del rispetto e della speranza, soprattutto per chi ha subito del male. Il posizionamento dell’ulivo, benedetto settimana scorsa da Don Davide Riboldi in occasione della Risottata benefica da noi organizzata, vuole mantenere viva la memoria delle vittime di violenza. Ringraziamo Aquamore, la Piscina Manara, l’Amministrazione Comunale e Bel Fiore per il dono fatto e la sensibilità mostrata sul tema della violenza sulle donne”

L’Amministrazione Comunale è stata rappresentata dall’Assessore all’Economia e Sport Maurizio Artusa, che ha sottolineato l’importanza del luogo in cui è stato collocato l’ulivo in quanto aggregatore di diverse tematiche, come il rispetto reciproco, che il comune di Busto Arsizio si impegna a portare avanti. Solo facendo rete e squadra - ha proseguito Artusa - si può fronteggiare un tema così delicato come quello della violenza che, purtroppo, è esteso anche al mondo sportivo motivo per cui l’Assessorato allo Sport è molto più vicino alla lotta portata avanti dal Centro Antiviolenza E.VA ODV di quanto si pensi.

Alessia Trevisan per Aquamore coadiuvata dalla Coordinatrice Lucrezia Bersanetti, ha condiviso i principi della Società, in particolare la serietà e l’impegno nei confronti dei cittadini in diversi settori per promuovere l’educazione civile e il rispetto verso la comunità, evidenziando quanto le caratteristiche distintive di Aquamore siano in linea con il lavoro svolto dal Centro Antiviolenza e mostrando il proprio orgoglio nel partecipare a una iniziativa così significativa.

L’evento ha sancito un nuovo inizio non solo per le Piscine Manara con la nuova gestione di Aquamore, ma anche per un rinnovato impegno verso un futuro più sicuro e a supporto della comunità di Busto Arsizio, ha concluso Luca Torno esprimendo il desiderio che la cittadinanza possa presto riscoprire e condividere uno dei luoghi sportivi più iconici e accoglienti della città.

