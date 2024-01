Dalle prime ore di questa mattina è in corso un'imponente operazione di controllo da parte delle forze dell'ordine dell'area tra Bernate Ticino e Cuggiono.

Chiusa dalle prime ore di questa mattina la strada tra Cuggiono e Bernate Ticino. A gestire l'accesso la Polizia locale dei due paesi. Dopo circa le 7.30 del mattino decine e decine di mezzi e uomini delle forze dell'ordine (Polizia e Carabinieri) hanno iniziato un'operazione di controllo nell'area residenziale adiacente all'Ecoarea. Sul posto anche un'ambulanza e Vigili del Fuoco. A coordinare le operazione sarebbere l'Agenzia per i beni confiscati alla criminalità. L'operazione è ancora in corso e non si hanno al momento ulteriori informazioni.

