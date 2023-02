Grave incidente in superstrada

Gravissimo incidente sulla superstrada Boffalora-Malpensa tra Cuggiono sud e Cuggiono nord: coinvolte tre auto, un furgone e un tir.

Un altro, ennesimo, gravissimo incidente sulla superstrada Boffalora Malpensa. L'episodio è avvenuto questa mattina prima di pranzo, poco prima dell’uscita di Buscate in direzione aeroporto. Cinque mezzi sono rimasti coinvolti, tre auto, un furgone e un tir. I vigili del fuoco hanno immediatamente estratto una donna di 54 anni di Bernate Ticino dalle lamiere di una Fiat Panda. La donna è stata trasferita all’Humanitas di Rozzano in codice giallo. Altre due persone, di 72 e 48 anni, sono rimaste ferite, ma sono uscite da sole dai mezzi e sono state trasferite, in codice giallo, al San Carlo di Milano.

Sul posto sono giunti gli equipaggi della Croce Bianca di Magenta, il Cvps di Arluno, automedica e autoinfermieristica, oltre ai vigili del fuoco di Inveruno e alla Polizia Stradale di Magenta che sta eseguendo i rilievi.

La viabilità è tornata normale dopo gli interventi di messa in sicurezza.

