Un viaggio nel cosmo

Il mistero vicino a noi. Eppure lontanissimo. Per paradosso, la fisica del grande, dell’universo, e quella del minuscolo, delle particelle subatomiche, sono estremamente vicine: quark e supernove, fasci di fotoni e onde gravitazionali. Conoscere le stelle insomma è anche un modo per conoscere meglio quello che ci circonda. L’occasione da non perdere è dunque il ciclo di incontri organizzato dalla biblioteca di Inveruno e che si terrà nelle date di venerdì 19 gennaio, 2 e 16 febbraio sempre alle ore 21. Le serate saranno condotte dal dott. Giorgio Chinnici, fisico, ingegnere elettronico e autore di numerosi testi. I temi dei tre incontri prenderanno avvio da uno sguardo storico e antropologico al cielo, a cosa significasse per le culture antiche e quali fossero le interpretazioni dei moti celesti nel passato; da lì, il secondo incontro avrà come protagonisti i grandi scienziati (e le loro teorie) che hanno rivoluzionato l’astronomia e in generale tutto il mondo della scienza: Copernico, Galileo, Keplero e Newton; infine, l’ultimo incontro riguarderà le grandi conquiste della cosmologia e le teorie sulla nascita dell’universo. “L’iniziativa è nata dallo spunto di una nostra concittadina - spiega l’assessore alla cultura Nicoletta Saveri - Siamo felici di essere riusciti a metterla in pratica”. Gli incontri saranno gratuiti e si terranno presso la Biblioteca in largo Sandro Pertini 2. Maggiori informazioni sul sito e sulle pagine social della Biblioteca o al numero 029788121.

