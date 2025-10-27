San Martino verso l’edizione 418

L’inaugurazione ufficiale è fissata per venerdì 14 novembre alle ore 18, con il taglio del nastro dell’area espositiva di via Manzoni, poi eventi e stand fino a lunedì 17 novembre.

Sta per tornare uno degli appuntamenti più attesi e identitari di Inveruno e di tutto il territorio dell’Alto Milanese: la 418ª edizione dell’Antica Fiera di San Martino, una manifestazione che da oltre quattro secoli racconta la storia agricola, economica e sociale del paese. L’inaugurazione ufficiale è fissata per venerdì 14 novembre alle ore 18, con il taglio del nastro dell’area espositiva di via Manzoni, cuore pulsante della Fiera, dove troveranno spazio stand, macchinari, prodotti tipici e le novità del settore agricolo e artigianale. Quest’anno la Fiera guarda con decisione al futuro: il tema scelto per gli incontri e i momenti di approfondimento sarà infatti dedicato alla creatività e innovazione delle aziende agricole locali, che si confronteranno su idee, tecnologie e strategie per modernizzarsi e restare competitive in un mercato sempre più sfidante. Una prospettiva che unisce la sapienza della tradizione contadina – da sempre radicata nel DNA della comunità inverunese – con la spinta verso un’agricoltura sostenibile, efficiente e attenta alle nuove generazioni. Accanto agli appuntamenti tecnici, come da tradizione, non mancheranno i momenti di festa, i sapori della cucina locale, le mostre, i mercati e le esposizioni di animali, che da sempre rendono la Fiera di San Martino un punto d’incontro tra passato e futuro, tra la vita di paese e le grandi sfide del mondo agricolo. Nei prossimi giorni verrà reso noto il programma completo della manifestazione, che come sempre si snoderà per tutto il weekend con un ricco calendario di eventi, esposizioni e iniziative per famiglie, bambini e appassionati del mondo rurale. Inveruno si prepara dunque a vivere ancora una volta la sua Fiera, rinnovando un rito collettivo che, anno dopo anno, continua a raccontare il legame profondo tra la comunità e la sua terra.

