Continuano le "Domeniche ai Musei". Il primo appuntamento del 2024 è in programma per domenica 14 gennaio 2024 con l'incontro di "Ricordi per un anno - Trame", di storie e di tessuti nei Racconti popolari presso il Museo del Tessile e della Tradizione Industriale di Busto Arsizio (via Volta 6). Questo incontro si inserisce nel nuovo ciclo di appuntamenti che esplora l’antichissimo legame tra letteratura e tessitura, mettendo in dialogo miti, leggende, storie e romanzi di tutti i tempi con la collezione museale. Domenica 14 gennaio una guida dei Servizi educativi museali accompagnerà i partecipanti in un affascinante viaggio tra racconti della tradizione popolare che vedono come protagonisti sarti, filatrici, tessitori, abili mercanti e curiosi personaggi che hanno a che fare con il mondo tessile. L’iniziativa è dedicata al pubblico degli adulti. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria, da effettuare fino a esaurimento dei posti disponibili.

