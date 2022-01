Oleh: in acqua per la 'Benedizione'

Dopo il bagno il primo giorno dell'anno, Oleh Ilika il 19 gennaio si è rituffato nel Ticino, stavolta per celebrare la festa della grande benedizione delle acque.

Il primo gennaio, un vero e proprio augurio per il nuovo anno, il 19, invece, l'omaggio ad una tra le più antiche feste popolari e religiosi per i fedeli ucraini e per il mondo ortodosso. Un primo tuffo e, qualche settimana dopo, un secondo, insomma, già perché, proprio nelle scorse ore, ecco che Oleh Ilika, campione mondiale di kettlebell e titolare della International Kettlebell Lfting Academy di Turbigo, è tornato in acqua. Di nuovo nel fiume Ticino e in pieno inverno, nel giorno della cosiddetta 'grande benedizione o consacrazione delle acque', terzo importante momento che segue il Natale (il 7 gennaio) e il Capodanno (il 13 e 14 dello stesso mese). "Un appuntamento che fa parte della nostra storia - racconta Oleh - e che si tramanda ormai da tempo. Ancora oggi, infatti, sono tante le persone che, nonostante il freddo, fanno il bagno in qualche fiume o corso, appunto per onorare la festa". Allora, pronto e... si va. "Prima, però, ho fatto un po' di attività fisica per scaldare bene il corpo e prepararmi, così, ad entrare in acqua - conclude - Certo, inizialmente si sente il cambio di temperatura, ma giusto il tempo di adattarsi e poi ci si abitua".

OLEH DI NUOVO NEL TICINO, PER IL RITO DELLA BENEDIZIONE DELLE ACQUE



