Due progetti per la salute

Due importanti progetti finalizzati alla prevenzione della salute, a beneficio di tutta la cittadinanza di Vanzaghello, sono stati approvati durante la giunta comunale del 28 dicembre scorso. Più nello specifico, allora, il primo riguarda la convenzione con A.S.P.M.(Agenzia Speciale Pluriservizi Magnago) di Magnago e prevede la possibilità di effettuare visite e controlli mirati alla prevenzione della salute a partire dal mese di gennaio. "Attraverso la stipula di questa convenzione - spiegano dall'Amministrazione comunale - sarà possibile aderire in un prossimo futuro ad altre iniziative promosse dalla stessa". Il secondo, invece, è un accordo con l’Associazione ADIVA e prevede la possibilità di effettuare le visite oculistiche per i bambini nella fascia d’età compresa tra i 3 e i 6 anni, a prevenzione dell’ambliopia (occhio pigro); visite che verranno effettuate negli ambulatori del nostro Comune, ai bambini residenti. Entrambi i progetti non avranno alcun costo per i cittadini.

