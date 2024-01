Sabato 20 gennaio, a Magnago, prima giornata dello screening senologico organizzato da Farmacia Comunale Magnago e associazione 'Noi per Voi', in collaborazione con i Comuni di Magnago e di Vanzaghello.

Sabato 20 gennaio, a Magnago, prima giornata dello screening senologico organizzato da Farmacia Comunale Magnago e associazione 'Noi per Voi', in collaborazione con i Comuni di Magnago e di Vanzaghello. "Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato allo screening, 'Noi per Voi' e il team di volontarie che hanno permesso la realizzazione di questa bella iniziativa di prevenzione - commentano i promotori - Grazie, poi, per la preziosa collaborazione anche alla dottoressa della Clinica Mater Domini, Fiorentina Frattolillo, per il prezioso contributo".

