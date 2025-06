Convenzione Comune-ASPM

Salute in primo piano e al centro dell’attenzione. Firmata la convenzione tra il Comune di Vanzaghello e la ASPM (Azienda Speciale Pluriservizi di Magnago).

Salute in primo piano e al centro dell’attenzione. Firmata la convenzione tra il Comune di Vanzaghello e la ASPM (Azienda Speciale Pluriservizi di Magnago). “Anche quest’anno come Amministrazione comunale saremo in campo e a fianco appunto della stessa ASPM per promuovere e organizzare progetti di screening e prevenzione della salute tra la cittadinanza – spiega il sindaco Arconte Gatti - Certamente un’importante e fondamentale opportunità per i cittadini. Un ringraziamento al presidente Giuseppe Enrico Crespi per la sempre fattiva collaborazione.

