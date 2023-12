Amaga guarda la futuro

"Oggi i nostri servizi sono orgogliosamente resi ad Abbiategrasso, a Motta Visconti, ad Albairate, a Vermezzo con Zelo, a Bareggio e a Castano Primo".

Care cittadine e cari cittadini, rieccoci alla fine di un anno che per Amaga ha coinciso ancora una volta con una decisa, forte, dinamica crescita. Siamo nati nel lontano 1976 come azienda municipalizzata del e nel Comune di Abbiategrasso.

Oggi i nostri servizi sono orgogliosamente resi ad Abbiategrasso, a Motta Visconti, ad Albairate, a Vermezzo con Zelo, a Bareggio e a Castano Primo.

A chi ci ha scelto diciamo GRAZIE. Perché ogni giorno non dimentichiamo che i nostri “datori di lavoro” siete voi cittadini, uno stimolo a fare sempre di più e appunto meglio.

Amaga sta cambiando progressivamente pelle, rafforzando il suo ruolo nel mercato delle società di pubblica utilità e gestione di servizi ambientali, energetici e fortemente innovativi. Stiamo ampliando il numero dei nostri collaboratori, assumendo giovani laureati e professionisti di materie complesse. Stiamo aumentando il fatturato e quindi il valore stesso della nostra azienda, che essendo a capitale interamente pubblico significa gestione efficace e manageriale e crescita considerevole dei benefici per i nostri azionisti: sempre voi. Sempre i cittadini cui eroghiamo servizi 365 giorni l’anno.

Stanno crescendo la nostra presenza, la gamma delle nostre specializzazioni, la dotazione organica e d’intelligenza creativa del nostro personale. Sta crescendo di pari passo la nostra responsabilità sociale d’impresa, che comprende tutte quelle attività realizzate dalle imprese per affrontare in maniera attiva problematiche d'impatto sociale ed etico sia verso i propri dipendenti, sia verso la comunità esterna e più eterogenea (dai fornitori, ai cittadini). È un’ottima opportunità per unire i soggetti economici con quelli del Terzo Settore, capace di creare delle sinergie su obiettivi comuni.

Amaga cambia, è vero. Sempre di più. Ma nel cuore, come nel logo appena rinnovato che richiama quello fondativo, c’è sempre la stessa ed identica tensione: fare tutte le cose, a partire dalle più piccole, come se fossero grandi. Ma non da soli: tutti insieme. Noi e voi. Uniti da un filo che non si spezzerà mai. Che sia per tutti voi un sereno Natale e un felice, proficuo 2024".

