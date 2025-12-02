Vita comune. Crescere, insieme

In distribuzione il nuovo Segno: "Sempre più giovani scelgono di iniziare la propria vita adulta all’interno di un progetto condiviso promosso da sacerdoti o realtà ecclesiali".

Gli anni tra l’università e l’ingresso nel mondo del lavoro sono un tempo decisivo: molti giovani cercano di capire che forma daranno alla propria vita adulta e come costruire il proprio futuro. È proprio in questo tempo di ricerca - personale, professionale e spirituale - che molti scelgono di fare esperienza di vita comune, condividendo quotidianità, scelte e responsabilità con altri coetanei sotto la guida di religiosi ed educatori.

A queste realtà è dedicata la storia di copertina del numero di dicembre de Il Segno, che ne mette in luce la ricchezza umana e la capacità di offrire orientamento, fiducia e relazioni autentiche a chi si affaccia alla vita adulta.

Sono diverse le esperienze attive sul territorio (da Casa Magis alla Rosa dei 20 e molte altre), incoraggiate già dal cardinal Martini e dal Sinodo dei giovani del 2018. Più recentemente, oggetto delle nuove Linee guida pubblicate dalla Diocesi. Le motivazioni che spingono ragazzi e ragazze a vivere queste esperienze sono diverse: il desiderio di maturare, di vivere relazioni significative, di verificare un cammino di fede o di prepararsi alla vita familiare. Esperienze temporanee, dunque, che danno lo slancio per fare nuovi passi.

Questo numero della rivista dedica ampio spazio al Medio Oriente, raccogliendo storie e testimonianze che parlano di resistenza e speranza: dal pellegrinaggio dei Vescovi lombardi in Terra Santa guidati dall’arcivescovo Mario Delpini; alla voce di due studenti palestinesi provenienti da Gaza e accolti dall’Università degli Studi di Milano, giovani determinati a formarsi - come medici, ingegneri e insegnanti - per contribuire alla ricostruzione del loro Paese. Infine, la voce di suor Marta Luisa Fagnani, che dal 2005 guida il monastero Nostra Signora Fonte della Pace vicino a Homs, segno di speranza in una Siria ancora ferita e con una presenza cristiana sempre più esigua.

Tra gli altri servizi di questo numero segnaliamo un approfondimento in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 (tra la sfida della sostenibilità e le ricadute sul territorio), il racconto del centenario della comunità greco-ortodossa a Milano e un’analisi sugli esiti della Conferenza sul clima di Belém.

