"Ridiamo dignità al cimitero di Magenta: decoro e sicurezza non possono più attendere"

Il messaggio univoco di PD, 'Alleanza Verdi e Sinistra' e PSI: " È necessario intervenire con un piano chiaro che assicuri la cura costante delle aree comuni, il ripristino di un sistema di vigilanza realmente funzionante, la presenza di attrezzature essenziali per i visitatori".

Negli ultimi mesi sempre più cittadini ci hanno segnalato una situazione inaccettabile all’interno del cimitero comunale: aree sporche, verde trascurato, furti ricorrenti, videosorveglianza inefficace, attrezzature mancanti e difficoltà crescenti legate alla disponibilità dei loculi e alle concessioni. Un luogo che dovrebbe rappresentare memoria, cura e rispetto per la nostra comunità si trova invece in condizioni di degrado che non possono più essere ignorate.

Non siamo nuovi a questa battaglia. Già nel 2023 e 2025 abbiamo presentato diverse interrogazioni per chiedere chiarimenti sul funzionamento delle telecamere, sugli episodi di furto e sul cambio di gestione del servizio. Più recentemente, durante la discussione del Piano Cimiteriale, abbiamo messo in luce molte delle criticità che oggi tornano prepotentemente all’attenzione della città. In quella sede siamo riusciti anche a far approvare un nostro emendamento dedicato alla tutela dei monumenti di valore storico, come il monumento ai Partigiani, un segnale concreto di attenzione verso la memoria collettiva.

Tuttavia, quanto fatto finora non è sufficiente. Le condizioni attuali del cimitero dimostrano che l’Amministrazione non sta garantendo un livello adeguato di decoro, manutenzione e sicurezza. È necessario intervenire con un piano chiaro che assicuri la cura costante delle aree comuni, il ripristino di un sistema di vigilanza realmente funzionante, la presenza di attrezzature essenziali per i visitatori, una gestione trasparente delle concessioni e un ampliamento degli spazi disponibili. È altrettanto importante prevedere finalmente un’area dedicata ai fedeli di altre religioni, nel rispetto dei principi di inclusione e dignità che una città moderna deve saper tutelare.

Nei prossimi giorni saremo presenti sul territorio con un’iniziativa congiunta per ascoltare i cittadini, raccogliere le loro segnalazioni e rilanciare una proposta forte e condivisa. Lo faremo perché crediamo che il cimitero non sia un luogo qualsiasi, ma uno spazio che misura il grado di civiltà di una comunità.

Continueremo a batterci con determinazione affinché Magenta abbia un cimitero decoroso, sicuro e rispettoso. L’Amministrazione non può più rimandare: servono impegni chiari, fatti concreti e un cambio di passo immediato.

PD Magenta

Alleanza Verdi e Sinistra – Magenta

Partito Socialista Italiano – Circolo di Magenta

