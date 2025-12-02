Garavaglia: “La capillarità di AREU è importante anche grazie a tutta la rete di volontari"

L'evento ha offerto un importante confronto su temi cruciali dall’attività pre-ospedaliera alla gestione di scenari più complessi, come quelli delle calamità naturali o dei teatri di conflitto.

Le molteplici sfide che si pongono dinnanzi al sistema dell’emergenza-urgenza sono state al centro del Congresso Nazionale della Società Italiana Emergenza Sanitaria (SIEMS) tenutosi a Palazzo Lombardia, a Milano. L'evento ha offerto un importante confronto su temi cruciali dall’attività pre-ospedaliera alla gestione di scenari più complessi, come quelli delle calamità naturali o dei teatri di conflitto.

Hanno partecipato Christian Garavaglia, Capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, e Patrizia Baffi, Presidente della Commissione Sanità.

Il capo gruppo Christian Garavaglia ha sottolineato a margine dell’evento l'importanza dell'evento e il ruolo di Regione Lombardia: “Il Congresso nazionale della società italiana emergenza sanitaria, ospitato a Milano, ha rappresentato un momento importante nel panorama del settore. È stato utile il confronto per approfondire i vari modelli organizzativi e per analizzare il sistema gestionale dell'emergenza in Italia, anche a livello di presidi e strutture sanitarie e ospedaliere. Regione Lombardia è attivissima sul sistema di emergenza urgenza, grazie anche alla professionalità e all'impegno di AREU a cui abbiamo dato, come gruppo di Fratelli d'Italia, anche un contributo economico di ulteriore sostegno nello scorso assestamento di bilancio.”

Garavaglia ha poi ribadito il valore della rete di soccorso e la necessità di affrontare le sfide future: “La capillarità di AREU è importante anche grazie a tutta la rete di volontari che garantisce un supporto fondamentale e costante su tutto il territorio lombardo e che valorizziamo. Vorrei ricordare, a tal proposito, che il gruppo di Fratelli d'Italia ha approvato una legge che sostiene la figura del soccorritore, dell'autista soccorritore e del tecnico centrale operativa con un percorso formativo che ne definisca un'alta professionalità al servizio proprio dei cittadini. Il confronto è stato propedeutico per analizzare e affrontare le sfide del futuro, tra cui non dimentichiamo la prima sfida, che è proprio le Olimpiadi Milano-Cortina.”

Sullo stesso tenore, anche il Presidente Patrizia Baffi, che ha evidenziato l'evoluzione del settore e la connessione con la medicina territoriale:

“È importante riconoscere appieno il valore dell’attività clinica in ambito emergenza urgenza perché oggi più che mai si tratta di un pilastro fondamentale dei servizi sanitari sul territorio: l’emergenza urgenza, in questo senso, si deve sempre più integrare con la medicina territoriale, con l’obiettivo di lavorare sulla prevenzione e di evitare accessi inappropriati ai Pronto soccorso. Nello stesso tempo è importante riconoscere a fondo la professionalità e il valore degli Operatori del comparto emergenza urgenza, che vivono una quotidianità professionale molto particolare e specifica, facendo in modo con strategia e visione che le borse di studio vengano assegnate totalmente, anche attraverso percorsi che portino con sé un maggior riconoscimento anche economico di chi opera in emergenza urgenza, così come tutele rafforzate in termini di sicurezza. La Commissione Sanità, che ho l’onore di presiedere, continuerà ad essere contesto di approfondimento e confronto con gli Operatori, affinché il settore possa essere accompagnato in percorsi efficaci di rafforzamento e valorizzazione.”

