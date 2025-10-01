meteo-top

Nuova casa dell'acqua

Gli impianti per l'erogazione di acqua a beneficio dei cittadini in paese salgono quindi a tre con quelli già presenti da tempo nelle vie Sant'Anna e San Sebastiano.
Generica - Casa dell'Acqua di CAP HOLDING

Bareggio avrà una nuova casa dell'acqua alla Brughiera. L'inaugurazione è stata fissata per sabato 15 novembre alle 11. Il sindaco Linda Colombo ha espresso la propria soddisfazione "perché- afferma in una nota- andiamo a offrire un nuovo servizio agli abitanti di un quartiere che, negli ultimi anni, ha avuto un'importante crescita demografica". Gli impianti per l'erogazione di acqua a beneficio dei cittadini in paese salgono quindi a tre con quelli già presenti da tempo nelle vie Sant'Anna e San Sebastiano.

