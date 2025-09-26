Rifiuti abbandonati: un pomeriggio di pulizia

Insieme per raccogliere i rifiuti abbandonati nelle aree verdi, nei parchi e sul ciglio delle strade. Insieme per l’ambiente che ci circonda.

Insieme per raccogliere i rifiuti abbandonati nelle aree verdi, nei parchi e sul ciglio delle strade. Insieme per l’ambiente che ci circonda. Insieme, Amministrazione comunale, AMAGA e cittadini in un pomeriggio di pulizia di Castano in occasione della giornata di Legambiente “Puliamo il Mondo”. Partiti, allora, dal piazzale di fronte all’Istituto d’Istruzione Superiore “Torno”, i presenti, divisi in più gruppi, hanno attraversato diverse zone della Città, per poi concludere l’attività al McDonald’s con una merenda. “Un ringraziamento ai partecipanti per l’importante e fondamentale contributo che hanno dato per l’iniziativa – commenta il Vice Sindaco Daniele Rivolta – Grazie ad AMAGA, per il supporto al nostro fianco durante la pulizia, e a McDonald’s per aver offerto la merenda”.

