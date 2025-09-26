meteo-top

Rifiuti abbandonati: un pomeriggio di pulizia

Insieme per raccogliere i rifiuti abbandonati nelle aree verdi, nei parchi e sul ciglio delle strade. Insieme per l’ambiente che ci circonda.
Castano / Ambiente - Pomeriggio di pulizia

Insieme per raccogliere i rifiuti abbandonati nelle aree verdi, nei parchi e sul ciglio delle strade. Insieme per l’ambiente che ci circonda. Insieme, Amministrazione comunale, AMAGA e cittadini in un pomeriggio di pulizia di Castano in occasione della giornata di Legambiente “Puliamo il Mondo”. Partiti, allora, dal piazzale di fronte all’Istituto d’Istruzione Superiore “Torno”, i presenti, divisi in più gruppi, hanno attraversato diverse zone della Città, per poi concludere l’attività al McDonald’s con una merenda. “Un ringraziamento ai partecipanti per l’importante e fondamentale contributo che hanno dato per l’iniziativa – commenta il Vice Sindaco Daniele Rivolta – Grazie ad AMAGA, per il supporto al nostro fianco durante la pulizia, e a McDonald’s per aver offerto la merenda”.

Casette per gli uccellini nei parchi
Castano / Ambiente - Casetta per gli uccellini
Casette per gli uccellini nei parchi comunali di Castano. Ecco che il desiderio della piccola Zoe (premiata con il primo posto al concorso “La scatola dei desideri” appunto) è diventato realtà.
Cartelli e fototrappole contro l'abbandono di rifiuti
Castano - I cartelli appesi in diverse zone
Prevenire e contrastare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti nelle aree boschive e periferiche. Posizionati in diverse zone, cosiddette sensibili, di Castano una serie di avvisi appunto di divieto di scarico.
'Festival della Sostenibilità'
Castano / Eventi - 'Festival della Sostenibilità
Il 13 ottobre, dalle 10 alle 18.30 in Villa Rusconi a Castano ecco l'iniziativa “Naturalmente – Festival della Sostenibilità”.

