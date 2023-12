Canegrate sostiene padre Davide

I soldi che la generosità della comunità di Canegrate ha fatto pervenire alla missione portata avanti da padre Davide Sciocco in Guinea Bissau hanno molte destinazioni.

Bambini tra i banchi di scuola o all'asilo, un ospedale pediatrico, una casa d'accoglienza. I soldi che la generosità della comunità di Canegrate ha fatto pervenire alla missione portata avanti da padre Davide Sciocco in Guinea Bissau hanno molte destinazioni. Nel far giungere alla sua città natale gli auguri di buon Natale, il religioso canegratese ha voluto mostrare il volto di questa solidarietà attraverso immagini. E si è fatto tramite dei ringraziamenti de parte della parrocchia di Fatima di Bissau dove opera "per tanti progetti e attività che voi sostenete". Padre Davide rassicura la comunità canegratese, sempre pronta a mandargli aiuti sostanziosi nel corso degli anni, che "le nostre attività religiose e sociali, nonostante tutto quanto sta accademdo, le portiamo avanti condividendo con la gente la preoccupazione per il futuro".

