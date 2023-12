Stop alla stagione musicale 2024

Magenta - Totem la Tribù delle arti di Magenta sospende la stagione musicale 2024 a causa dei lavori di manutenzione al teatro Lirico.

Recente la comunicazione da parte di Totem la Tribù delle arti di Magenta di sospensdere la stagione musicale 2024, in una nota le motivazioni: "La chiusura del Teatro Lirico, dove sono in atto interventi di manutenzione, non ci consente di pianificare la regolare successione degli spettacoli previsti. Pertanto, in concerto con l’Amministrazione comunale, Totem e la Direzione Artistica Teatrale, il calendario della nuova Stagione è sospeso. Confidiamo di ritrovarci ancora tutti insieme alla riapertura del nostro teatro per la prossima Stagione, e per tante altre future, e vi ringraziamo della fiducia e dell’affetto dimostratoci fino ad ora".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!