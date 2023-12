Luci e addobbi: una casa da favola

La mano, o meglio le mani, assieme ad una grande creatività, fantasia e tanto ingegno, sono quelle di Devis e Loris Cassani. La location, invece, è via Leopardi a Casate (frazione di Bernate Ticino). E’ qui che c’è la loro abitazione e il cortile “da favola”.

La mano, o meglio le mani, assieme ad una grande creatività, fantasia e tanto ingegno, sono quelle di Devis e Loris Cassani. La location, invece, è via Leopardi a Casate (frazione di Bernate Ticino). E’ qui che c’è la loro abitazione e il cortile “da favola”. Un vero e proprio mix di luci, colori e addobbi che portano a vivere a pieno la magia e l’atmosfera del Natale. “Sono ormai dieci anni circa che ci dilettiamo appunto con le decorazioni – raccontano – Ogni volta, poi, cerchiamo sempre di fare qualcosa in più, per creare un ambiente che sia davvero speciale. Certo non è semplice, perché bisogna dedicarci diverso tempo, però vedere il risultato finale ci riempie di soddisfazione ed emozione”. Ma non solo le particolari e speciali luminarie, perché alla fine beh… non può mancare Babbo Natale. E, allora, ecco appunto la sua casa, con tanto di pacchi dono, albero, tavolo, sedie, cioccolatini, dolci, pure un camino e ovviamente Santa Claus. “Per realizzarla abbiamo utilizzato una vecchia tenda che usavamo da piccoli per andare in campeggio – concludono – Si è cercato, insomma, di riprodurre il Babbo in una situazione tipica di questo periodo, ossia mentre è impegnato ad impacchettare i regali da portare poi ai bambini e allo stesso tempo pronto ad accogliere chi verrà a trovarlo”.

