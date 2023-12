Le 'Aiuole parlanti' di San Giorgio

Il Comune di San Giorgio su Legnano ha patrocinato e sostenuto il progetto 'Aiuole parlanti', proposto dalla Cooperativa Sociale La Ruota.

Il Comune di San Giorgio su Legnano, riconoscendo l’importanza di realizzare occasioni di condivisione volte a sensibilizzare sul tema dell’inclusione sociale e del rispetto del patrimonio comune e del proprio territorio, ha patrocinato e sostenuto il progetto 'Aiuole parlanti', proposto dalla Cooperativa Sociale La Ruota. L’Amministrazione comunale condivide fortemente il messaggio che La Ruota vuole diffondere in occasione delle prossime festività: “Questo Natale il nostro messaggio di auguri non può che parlare di pace, scelto come tema dell’istallazione delle nostre Aiuole Parlanti realizzata dai giovani adulti con disabilità che frequentano i servizi educativi della Coooperativa La Ruota. I nostri messaggi di Pace li trovate in via Manzoni a San Giorgio su Legnano”

