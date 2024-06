Palazzo di via Gerli: il punto sui lavori

Walter Cecchin, vicesindaco del coune di San Giorgio su Legnano, in una nota fa il punto circa i lavori di restauro del palazzo in via Gerli, sede dell'ex Municipio.

I lavori proseguono. E vanno dritti verso un obiettivo: dare nuovo volto a un'area storica del paese, il palazzo di via Gerli che, un tempo sede del municipio, è entrato negli anni in uno stato di degrado ed esige quindi di essere portato verso una seconda vita di rilevanza culturale e sociale per il paese. Cicerone della situazione degli interventi è il vicesindaco Walter Cecchin che, in una nota, dichiara: "abbiamo incontrato nella fase restauro alcune parti che richiedono attenzione nella lavorazione affinchè venga salvaguardata la storia della costruzione". Che è quella di uno stabile voluto nel 1892 dalla famiglia Visconti di Modrone proprietaria del terreno su cui è sorto ed è stato sede sia delle scuole sia del municipio, in quest'ultimo caso sino al 1992. "Abbiamo mantenuto il camino- spiega ancora Cecchin - e una parte dei pavimenti". A lavori completati, l'edificio di via Gerli diventerà un quartier generale di alcune realtà associative.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!