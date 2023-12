Capodanno in oratorio

Capodanno insieme in oratorio. E’ l’iniziativa promossa ad Arconate, appunto per salutare il 2023 e dare il benvenuto al 2024.

Capodanno insieme in oratorio. E’ l’iniziativa promossa ad Arconate, appunto per salutare il 2023 e dare il benvenuto al 2024. L’appuntamento vedrà una cena condivisa, divertimento, giochi e, ovviamente, non può mancare il brindisi di mezzanotte. Gli uni affianco agli altri, insomma, per vivere una serata di festa e coinvolgimento. Iscrizioni entro il 22 dicembre, mentre per chi vuole contribuire all’organizzazione, ci si ritroverà il 21 dicembre alle 21 al bar dell’oratorio S. Eusebio.

