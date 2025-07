Arconate: inaugurata la personale di Tina Parotti

L’evento, svoltosi lo scorso 11 luglio presso Palazzo Taverna, è stato promosso dall’Assessore alla Cultura Fabio Gamba.

Una serata all’insegna dell’arte, dell’emozione e della partecipazione collettiva: così si può riassumere l’inaugurazione della mostra “Le stelle di Arconate”, firmata dall’artista arconatese Tina Parotti, che ha saputo conquistare il pubblico con le sue opere cariche di significato e sensibilità. L’evento, svoltosi lo scorso 11 luglio presso Palazzo Taverna, è stato promosso dall’Assessore alla Cultura Fabio Gamba. La mostra rappresenta non solo un’importante occasione per valorizzare il talento locale, ma anche un momento di aggregazione e riflessione per l’intera comunità. Durante la serata, numerosi cittadini hanno voluto essere presenti per sostenere l’artista e lasciarsi coinvolgere dalle suggestioni delle sue opere, che riflettono un percorso creativo profondo, intimo e al tempo stesso universale. La mostra “Le stelle di Arconate” sarà visitabile fino al 25 luglio, con ingresso libero. Un invito rivolto a tutti per lasciarsi ispirare dalla bellezza dell’arte e dal talento di un’artista che, con le sue opere, sa parlare al cuore.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!