"Attenti alla truffa": su il sipario

Spettacolo e impegno sociale si intrecciano spesso. Avverrà anche a Canegrate dove sabato 16 dicembre alle 17.30, nell'auditorium della scuola Media ovvero nella sala civica intitolata a Lea Garofalo, sarà proposto il lavoro teatrale "Attenti alla truffa", scritto, diretto e interpretato da Riccardo Galizia, Miriam Errico e Riccardo De Luca. Si tratta di una rappresentazione comica che però intende diffondere un messaggio di estrema serietà, ovvero la necessità di difendersi sempre meglio dalle truffe e dalle mille forme con cui i loro autori cercano di metterle in atto. L'iniziativa si inquadra nel progetto "Occhio alle truffe" proposto da Regione Lombardia con l'intento di contrastare in modo sempre più efficace le truffe, in particolar modo quelle rivolte alla popolazione anziana.

