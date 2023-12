Babbo Natale sta arrivando. E venerdì 8 dicembre, alle 10.30, sarà al bar 'Mira' di Castano Primo. Ecco, infatti, l'iniziativa 'La corte di Santa Claus', dove piccoli e anche grandi potranno farsi una foto con il Babbo e i suoi aiutanti.

Babbo Natale sta arrivando. E venerdì 8 dicembre, alle 10.30, sarà al bar 'Mira' di Castano Primo. Ecco, infatti, l'iniziativa 'La corte di Santa Claus', dove piccoli e anche grandi potranno farsi una foto con il Babbo e i suoi aiutanti. E allo stesso tempo, si potrà fare un'offerta di 1 euro per il progetto dell'Ente Morale per il Natale 2023 'La retta sospesa' (aiuta un bambino a costruire il suo cammino scolastico in piena libertà).

