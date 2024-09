'Blue Days': in tensostruttura con 'La Goccia'

La regia, ovviamente, è affidata a “La Goccia APS – Associazione Genitori Castano Primo”. La location, poi, la tensostruttura di via Mantegna a Castano.

La regia, ovviamente, è affidata a “La Goccia APS – Associazione Genitori Castano Primo”. La location, poi, la tensostruttura di via Mantegna a Castano. Tempo dell’ormai immancabile appuntamento con “Blue Days”. E, allora, pronti a ritrovarsi e stare insieme, per fare festa, divertirsi e soprattutto sostenere iniziative e progetti a favore di bimbi e ragazzi. La “due giorni” prenderà il via, dunque, venerdì 13 settembre dalle 19.30 con la cena (su prenotazione) e, a seguire, spazio alla musica con “Rufus Band”. Mentre sabato 14 settembre, sempre dalle 19.30 e sempre su prenotazione si cena e, alle 21.30, ecco “Urlo Band”. Durante l'iniziativa, sarà attivo il servizio paninoteca, patatine e bar. E novità 2024, chiringuito.

