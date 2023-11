Flash mob contro la violenza

Tutti insieme, prima far sentire la loro voce e dire un "no" forte e chiaro contro la violenza sulle donne, poi in un flash mob che li porterà per le strade di Castano.

Tutti insieme, prima (alle 10) per far sentire la loro voce e dire un "no" forte e chiaro contro la violenza sulle donne, poi (alle 11) in un flash mob che li porterà per le strade della città. Il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, le ragazze e i ragazzi del 'Torno Lab' tornano in piazza Mazzini, in un momento di confronto, riflessione e sensibilizzazione.

