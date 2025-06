Don Milani e la piccola Barbiana

Una testimonianza intensa e diretta della sua esperienza accanto a Don Lorenzo Milani, portando i presenti nel clima di quegli anni e facendo rivivere la forza rivoluzionaria di un progetto educativo fuori dagli schemi.

Una testimonianza intensa e diretta della sua esperienza accanto a Don Lorenzo Milani, portando i presenti nel clima di quegli anni e facendo rivivere la forza rivoluzionaria di un progetto educativo fuori dagli schemi. È stata quella di Agostino Burberi, presidente della Fondazione Don Milani e uno dei primi allievi della scuola di Barbiana, intervistato in Villa Rusconi da Renzo Salvi, docente di Storia sociale della televisione, in occasione della presentazione del libro ‘E tu, piccola Barbiana…’ di Marco Campedelli, Agostino Burberi e Renzo Salvi, organizzata dalla Pro Loco di Castano Primo nell’ambito della rassegna ‘Fioriscono Libri 2025’. Erano i primi anni Cinquanta quando, nel cuore del Mugello, Don Milani (priore e maestro) fondò la sua scuola popolare, rivolta ai figli degli operai e dei contadini. Un’esperienza pedagogica innovativa, fondata sull’apprendimento come strumento di emancipazione sociale: studio rigoroso, attenzione alla parola e all’attualità, una scuola senza voti né pagelle, attiva tutti i giorni dell’anno, dove si imparava senza paura.

