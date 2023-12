Gli Artigiani del Borgo per la pediatria dell’Ospedale di Legnano

Domenica 3 dicembre, le volontarie dell’associazione 'Gli Artigiani del Borgo' hanno offerto e dedicato ai più piccoli lo spettacolo di danza figurata Il libro della giungla, a cura della compagnia Orizon Danza.

La mattina di domenica 3 dicembre, le volontarie dell’associazione hanno offerto e dedicato ai più piccoli lo spettacolo di danza figurata Il libro della giungla, a cura della compagnia Orizon Danza. La direttrice artistica di Orizon, Enza Aurilio, nel presentare la “replica” delle ore undici (dopo la “prima” delle dieci), ha affermato quanto sia importante “Che i bambini imparino a stare sul palco, a non aver paura di mostrarsi in pubblico, a entrare nella trama e raccontare le loro storie”. Eugenio Vignati (Direttore Medico Ospedali Legnano e Cuggiono presso Asst Ovest Milanese) ha rimarcato come l’ospedale sia “Un pezzo della città, parte attiva della società” e ringraziato i volontari degli Artigiani del Borgo e i bambini e gli altri attori e attrici per l’impegno profuso nella messinscena. Ennio Minervino, presidente degli Artigiani del Borgo, ha ringraziato i propri associati, il Lions club Maggiolini di Parabiago col notaio Franco Rossi e Mauro Pellere del 4x4 club, l’assessora Ilaria Maffei e tutti coloro “Che si sono dati da fare per raggiungere questo bel risultato: dai dieci anni di Arti e mestieri nelle scuole legnanesi alla produzione delle splendide pigotte solidali”, la cui vendita ha registrato un sorprendente tutto esaurito. A fine mattinata, Ennio Minervino ha invitato una piccola attrice a consegnare la busta – col cospicuo ricavo delle vendite delle pigotte – nelle mani di Norberto Albertalli, presidente della Fondazione dei Quattro Ospedali Onlus (Legnano, Magenta, Cuggiono e Abbiategrasso), che a sua volta lo girerà al reparto Pediatria dell’ospedale legnanese, presente con la sua dirigente, la dott.ssa Laura Maria Pogliani, cui Sara Garavaglia, in compagnia di un’altra piccola attrice, ha consegnato un omaggio a nome degli Artigiani del Borgo.

Il successo riscosso dall’iniziativa ha fatto sì che il direttore Vignati abbia chiesto un’ulteriore ripresa del graditissimo spettacolo: pronta la risposta di Artigiani e Orizon Danza che danno appuntamento agli inizi del prossimo anno per ritrovarsi nuovamente nell’area accoglienza del nosocomio cittadino.

