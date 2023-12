La Resistenza in Italia: un convegno con Anpi e 'Torno'

'Fattori di deformazione della memoria pubblica e interpretazioni coerenti della Resistenza in Italia': è questo il titolo del convegno organizzato dalla sezione Anpi 'Leopoldo Gasparotto' di Turbigo, in collaborazione con il progetto 'Memoria Storica e Letteraria della Resistenza Italiana' dell'istituto superiore 'Torno' di Castano e in occasione dell'80° anniversario della Resistenza in Italia al nazifascismo.

'Fattori di deformazione della memoria pubblica e interpretazioni coerenti della Resistenza in Italia': è questo il titolo del convegno organizzato dalla sezione Anpi 'Leopoldo Gasparotto' di Turbigo, in collaborazione con il progetto 'Memoria Storica e Letteraria della Resistenza Italiana' dell'istituto superiore 'Torno' di Castano e in occasione dell'80° anniversario della Resistenza in Italia al nazifascismo. L'appuntamento è giovedì 14 dicembre, dalle 10.30 alle 12.30, all'auditorium 'Paccagnini'. Interverranno gli storici Eric Gobetti ('La Resistenza come fenomeno trans-nazionale. La presenza degli stranieri nella Resistenza italiana'), Monica Schettino ('Fiamma, Mimma e le altre nella Resistenza biellese e vercellese'), Elena Mastretta ('Dalle leggi razziali alla Shoah. Per comprendere e non dimenticare. Il caso novarese') e Raffaele Mantegazza ('La memoria come strumento di pedagogia della cittadinanza').

