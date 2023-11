L'assemblea del Gruppo Giovani Imprenditori

Quest’anno l’Assemblea annuale del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Alto Milanese prenderà la forma di un evento teatrale.

Avvolti dall’atmosfera curata dal maestro d’orchestra Piergiorgio Ratti, e dalla regia dell’attrice e performer Giulia Odetto, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio, che ripercorrerà la storia della manifattura e del suo impatto sociale, dalla Cantoni ai nostri giorni.

Quattro momenti temporali legati a quattro generazioni di imprenditori per capire l’evoluzione del ruolo della responsabilità sociale di impresa, condotti da testimoni dell’impresa di oggi, eccellenze del nostro territorio e non solo. Un importante momento di riflessione sull’impresa dedicato a studenti del territorio, giovani imprenditori e senior.

“Conoscenza del passato e del territorio - commenta Federica Simonetto, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Alto Milanese -, visione del futuro, creatività, intelligenza che innova, coscienza sociale, apertura al mondo, cultura del cambiamento come bene comune sono i temi che vogliamo toccare in un percorso che coinvolge tutta la nostra società affinché il "Made in Italy" rimanga ancora un modello di riferimento”.

L’evento è reso possibile grazie alla speciale partnership con Banca BCC di Busto Garolfo e Buguggiate e alla sponsorizzazione delle imprese Pomini Long Rolling Mills, Canegrate Basket, Medical Group. Appuntamento il 29 novembre alle 10.30 all'auditorium 'Don Besana' di Busto Garolfo.

