Mostra Mercato, un'attrattiva per il turismo

"Un'esperienza attrattiva per il turismo internazionale" così l'assessore al Turismo, Moda e Marketing territoriale di Regione Lombardia, Barbara Mazzali ha descritto la 32ª edizione della tradizionale 'Mostra Mercato' di Bienno.

Da sabato 24 agosto, a domenica 1 settembre, il borgo di Bienno (BS), incastonato nel cuore della Valle Camonica, ospita la 32ª edizione della tradizionale 'Mostra Mercato'.

"La meraviglia del 'saper fare' lombardo - commenta l'assessore al Turismo, Moda e Marketing territoriale di Regione Lombardia, Barbara Mazzali - rivive anche quest'anno nella cornice della Mostra Mercato di Bienno, un'occasione unica per immergersi nelle tradizioni più autentiche di uno dei borghi più belli d'Italia". "Questo evento - continua - non è solo una vetrina per l'artigianato locale, ma un vero e proprio richiamo per il turismo internazionale, sempre più alla ricerca di luoghi nascosti e ricchi di storia, dove è possibile vivere esperienze autentiche e irripetibili".

"Oggi, i turisti internazionali, provenienti da ogni angolo del mondo - chiosa Mazzali - sono sempre più attratti da luoghi segreti, lontani dalle mete turistiche più battute, come dimostrato dal recente articolo del quotidiano 'The New York Times' che ha raccontato come sia possibile vivere il Lago di Como senza spendere cifre hollywoodiane, esplorando invece i territori meno conosciuti ma ricchi di fascino. È proprio questo spirito di scoperta che vogliamo promuovere a Bienno e in tutta la Valle Camonica, dove il vero valore risiede non solo nei paesaggi mozzafiato, ma soprattutto nelle persone che li abitano e li custodiscono con amore".

L'assessore ha sottolineato l’importanza di questa manifestazione, che da oltre tre decenni trasforma Bienno in una bottega a cielo aperto, popolata da centinaia di artigiani, artisti e cuochi. "Qui, ogni agosto - sottolinea - il centro storico si anima e prende vita, offrendo ai visitatori la possibilità di osservare da vicino l’arte dei mestieri tradizionali: scultori, pittori e artigiani mostrano con orgoglio come le loro mani sapienti riescono a trasformare semplici materie prime in capolavori del 'Made in Lombardia'".

"Dal mulino alla fucina, dal legno al ferro, ogni scorcio di Bienno - dice ancora Mazzali - racconta una storia di passione e maestria che affascina e incanta. Questa manifestazione non è solo una fiera, ma un vero spettacolo d'identità bresciana e lombarda, un’esperienza turistica autentica che permette di scoprire e vivere le radici profonde del nostro territorio".

