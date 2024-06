Ai blocchi di partenza ‘Alla Fiera del DES’, fiera provinciale dell’Economia Solidale, organizzata dal Distretto di Economia Solidale di Varese nella meravigliosa cornice dei Giardini Estensi.

Ai blocchi di partenza ‘Alla Fiera del DES’, fiera provinciale dell’Economia Solidale, organizzata dal Distretto di Economia Solidale di Varese nella meravigliosa cornice dei Giardini Estensi. Con la fiera, il DES Varese propone un momento di festa e condivisione con le realtà del suo circuito, invitando tutti i cittadini a conoscere nuovi stili di vita e buone pratiche. Realizzata con il contributo di Fondazione Cariplo, la manifestazione gode del patrocinio del Comune di Varese. Allestito lungo via Sacco e nei Giardini Estensi, l’evento sarà un'opportunità straordinaria per incontrare le varie realtà locali dell'economia solidale, dal commercio equo alle cooperative agricole sociali, passando per il turismo responsabile e la moda etica, la tutela dei diritti umani e dell'ambiente, con uno sguardo attento anche all’energia rinnovabile e alla mobilità sostenibile. "L'obiettivo dell'associazione DES-VA è promuovere un mondo più giusto, in cui il lavoro dignitoso e il rispetto per i beni comuni sono al centro dell’attenzione," afferma Marco Bonetti, presidente del Distretto di Economia Solidale di Varese. "La nostra fiera sarà una grande festa che offrirà a tutti l’opportunità di conoscere le realtà virtuose che animano il tessuto produttivo della nostra provincia con progetti eccellenti e sostenibili. Sarà anche un'occasione per incontrare, in un contesto vivace e festoso, tante associazioni che promuovono stili di vita non più procrastinabili: acquistare con sobrietà, riciclare e ridurre gli sprechi sono infatti passi concreti verso il benessere individuale e collettivo."

Diverse e bellissime le iniziative ludiche e laboratoriali che saranno organizzate dalle numerose realtà presenti, sia nei loro stand che nell’area nella tensostruttura. Tra le più curiose: un test drive di auto ibride ed elettriche proposto da Ecoverso; un’escape room dedicata all’acqua, il bene più prezioso che abbiamo, organizzata da CAST; un impianto di acquaponica allestito da AQUA Varese. Alcune di queste attività sono disponibili solo su prenotazione.

