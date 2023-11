Panchina viola per sensibilizzare sull'Alzheimer

Inaugurata in viale Duca d’Aosta a Busto Arsizio una panchina viola che ha lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza sulle problematiche legate alla demenza e all’Alzheimer.

Un’iniziativa di Alzheimer Café Accorsi, KCS Caregiver, Casa di Corte Nuova, con il patrocinio e la collaborazione dell’Amministrazione comunale.

“Questo è un piccolo gesto per dire ci siamo, siamo vicini ai malati e alle loro famiglie nel difficile percorso di queste malattie sempre più diffuse e per ringraziare le strutture che con grande professionalità si prendono cura di loro – ha sottolineato l’assessore all’Inclusione sociale Paola Reguzzoni -. Il prossimo passo sarà la realizzazione di una cartellonistica intellegibile a tutti e in particolare dalle persone affette da queste problematiche”.

“Non posso fare altro che ringraziare Alzheimer Cafè Accorsi che si sta occupando gratuitamente di ben trenta famiglie solo a Busto, con tanto cuore e professionalità” ha aggiunto il sindaco Emanuele Antonelli, affiancato dal consigliere Orazio Tallarida.

“La Panchina Viola ha un significato davvero profondo per Noi. Ha il colore dell’aiuto, della cura e della gentilezza; ha il sapore dell’impegno e della dedizione; ha l’odore del legno, della vita, del lavoro e della fatica. Significa dignità, possibilità, capacità. Il nostro augurio è che queste Panchine possano parlare; diranno a chiunque le vedrà che non si è da soli nel lungo e faticoso percorso della demenza. A chi si siederà farà sì che quel momento diventi ricordo" affermano gli organizzatori.

