AIAS Busto Arsizio, associazione che dal 1966 si dedica alla riabilitazione di bambini e ragazzi con patologie neuropsichiatriche e neuromotorie gravi, organizza per il 10 maggio alle 21 al Teatro Manzoni di Busto Arsizio "AIASsieme – L’Evento Love for life", uno spettacolo musicale, in cui la bellezza dell'arte e della musica si unisce alla generosità.

AIAS Busto Arsizio, associazione che dal 1966 si dedica alla riabilitazione di bambini e ragazzi con patologie neuropsichiatriche e neuromotorie gravi, organizza per il 10 maggio alle 21 al Teatro Manzoni di Busto Arsizio "AIASsieme – L’Evento Love for life", uno spettacolo musicale, in cui la bellezza dell'arte e della musica si unisce alla generosità. L’evento, patrocinato dall’Amministrazione comunale e dal Lions Club Busto Arsizio Host, vedrà la partecipazione dell’Orchestra StradiVari, diretta dal Maestro Fabio Gallazzi, e del corpo di ballo Angeli sulle Punte. La conduzione sarà affidata a Danilo Lamperti. Lo spettacolo sarà inclusivo sia per quanto riguarda i protagonisti, dilettanti e professionisti, disabili e non, sia per quanto riguarda le forme d’arte di cui sarà composto, musica, recitazione, danza, canto. Da segnalare nel ricco programma l’esecuzione della prima canzone d’amore in lingua bustocca, scritta da Ginetto Grilli e interpretata da Umberto Rosanna e dall’orchestra. I proventi della serata serviranno a sostenere un ambizioso progetto di ristrutturazione della sala d'attesa del centro di via Alba, che la trasformerà in un accogliente luogo di sostegno e aggregazione. Un luogo in cui i più piccoli potranno giocare, i ragazzi studiare e i loro genitori lavorare mentre attendono. “Da tempo AIAS non considera il bambino come un singolo utente ma prende in carico tutta la famiglia: la ristrutturazione della sala d’attesa non è solo un miglioramento estetico, ma va proprio nella direzione di creare un ambiente accogliente in cui instaurare anche rapporti di auto-aiuto nel lungo, interminabile, percorso della terapia, una strada che diventa leggermente più semplice se condivisa. Anche una sala d’attesa confortevole rappresenta un’azione di supporto che può aiutare a superare l’isolamento sociale in cui spesso si ritrovano le famiglie" ha commentato l’assessore all’Inclusione sociale Paola Reguzzoni, che ha anche ricordato che il Comune ha avviato a sua volta un servizio di sostegno psicologico rivolto alle famiglie alle prese con diagnosi difficili da accettare. I biglietti (offerta libera a partire da 15 Euro) sono disponibili sia al centro AIAS, sia agli sportelli dell’Istituto San Carlo, main sponsor della serata insieme a Paglini Store.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!