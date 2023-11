Telethon a Busto Arsizio

Torna anche quest’anno Telethon, la raccolta fondi per la ricerca sulla distrofia muscolare, su tutte le altre malattie neuromuscolari e sulle malattie genetiche e rare.

Torna anche quest’anno Telethon, la raccolta fondi per la ricerca sulla distrofia muscolare, su tutte le altre malattie neuromuscolari e sulle malattie genetiche e rare che non hanno ancora una causa conosciuta e/o una terapia. Si tratta in genere di malattie molto gravi, invalidanti e progressive fino alla perdita delle funzioni essenziali e della vita stessa. A Busto Arsizio Telethon è organizzato da Uildm e Avis con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Due i momenti in cui sarà possibile offrire un contributo: venerdì 24 novembre alle 21 al Teatro San Giovanni Bosco in via Bergamo 12 andrà in scena lo spettacolo “Metti una sera a cena” con la Compagnia Tanto di cappello, serata benefica anche per La Casa di Chiara e Unitalsi (biglietti a offerta libera); sabato 16 dicembre dalle 8.30 alle 19 in via Milano ci sarà il tradizionale banchetto Telethon con i volontari delle associazioni

