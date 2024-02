Cancro pediatrico: due piantine di melograno

Giornata Mondiale contro il Cancro Pediatrico: a Busto Arsizio la Fondazione Bianca Garavaglia Ets ha messo a dimora due piantine di melograno.

Giornata Mondiale contro il Cancro Pediatrico: a Busto Arsizio la Fondazione Bianca Garavaglia Ets ha messo a dimora due piantine di melograno, una nel giardino della scuola dell'Infanzia Bianca Garavaglia e una in via Fratelli d’Italia, di fronte al Comune, come segno di vicinanza ai bambini e alle famiglie che combattono tutti i giorni contro questa terribile malattia.

