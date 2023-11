Panchine per le donne

Giovedì 23 novembre alle 10.30, davanti al Municipio di Villa Cortese, saranno inaugurate panchine dedicate alle donne, una delle quali è stata creata dai ragazzi e dalle ragazze delle classi seconde delle scuole Medie.

Il barbaro assassinio della giovane Giulia Cecchettin lo ha riportato al centro dell'attenzione. Il tema della violenza alle donne è di quelli rispetto ai quali non abbassare mai la guardia. Lo dicono gli oltre 100 femminicidi che si sono consumati sul territorio italiano dall'inizio del 2023. E anche il Comune di Villa Cortese, in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne che si celebra il 25 novembre, ha deciso di dare il proprio contributo. Giovedì 23 novembre alle 10.30, davanti al Municipio, saranno inaugurate panchine dedicate alle donne, una delle quali è stata creata dai ragazzi e dalle ragazze delle classi seconde delle scuole Medie. Sarà nel contempo inaugurata anche un'installazione a condanna del femminicidio e in difesa dei diritti delle donne sul tema "No è no". Promossa dal tavolo eventi, l'installazione resterà visibile al pubblico fino al 3 dicembre nel cortile del municipio. Alle 21, nell'aula magna delle scuole medie, Officine teatrali proporrà lo spettacolo "Le Troiane", imperniato sulla caduta di Troia con l'uccisione di tutti gli uomini e la sopravvivenza solo di alcune donne. Potrà assistervi il pubblico dai 16 anni in su con ingresso gratuito.

