Canegrate piange Giovanni Caravita

Parlamentare della Repubblica, docente universitario, studioso di problematiche legate a legalità e criminalità. Il canegratese Giovanni Caravita, persona dai mille interessi, è scomparso all'età di novant'anni lasciando un ricordo profondo in tutti coloro che hanno avuto modo di apprezzarne sia l'attività politica sia quella di studioso e divulgatore. "Esprimiamo il nostro cordoglio - ha scritto il comune in una nota- e la vicinanza ai familiari per la scomparsa del politico canegratese Giovanni Caravita, già deputato e sino a poche settimane fa appassionato interprete della Commissione Consiliare Permanente Antimafia e Legalità". Insieme con la figlia Simona, aveva portato spesso l'attenzione anche sulla problematica del bullismo.

