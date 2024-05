Arluno: open day comunale

Mercoledì primo maggio, ad Arluno, il comune organizza uno speciale open day senza prenotazione e fino a esaurimento delle disponibilità per fare la carta d'identità elettronica.

La sua richiesta, con il tempo, è aumentata. E, a chi desideri entrare in possesso di una Carta d'identità elettronica, il comune di Arluno mette addirittura a disposizione una giornata dedicata. Mercoledì primo maggio, ad Arluno, non sarà soltanto celebrata la festa del lavoro ma, dice il sindaco Moreno Agolli, "per incrementare le opportunità di rilascio della Cie, il comune organizza uno speciale open day senza prenotazione e fino a esaurimento delle disponibilità". Ai cittadini sarà sufficiente recarsi agli sportelli comunali, prendere un numero per l'attesa e attendere il loro turno. Nella mattinata tra le dieci e mezzogiorno, spiega il sindaco arlunese, saranno rilasciati 40 numeri progressivi e, nella fascia pomeridiana compresa tra le 15 e le 17, altri quaranta.

