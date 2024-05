Rigiroli presenta la sua squadra

Serata di presentazione delle candidature, ma soprattutto delle proposte da attuare nel caso in cui i cittadini lo scelgano per governare Busto Garolfo nel prossimo quinquennio. Il candidato sindaco di Busto Garolfo Paese Amico Giovanni Rigiroli ha cominciato a scoprire le carte del programma elettorale in una serata.

Serata di presentazione delle candidature, ma soprattutto delle proposte da attuare nel caso in cui i cittadini lo scelgano per governare Busto Garolfo nel prossimo quinquennio. Il candidato sindaco di Busto Garolfo Paese Amico Giovanni Rigiroli ha cominciato a scoprire le carte del programma elettorale in una serata. "La serata- sottolinea il candidato sindaco con entusiasmo - è stata un partecipatissimo confronto con la cittadinanza, coppie di candidati hanno presentato le nove sezioni del programma illustrando anche alcune proposte concrete". Rigiroli ha sottolineato come il programma redatto non si "improvvisato, ma frutto di un lungo percorso". Le nove aree strategiche individuate sono cura e salute, lavoro e sviluppo economico, sicurezza, studio e istruzione, cultura e socialità, sport, sostenibilità. "In queste settimane- dice Rigiroli - il nostro slogan è divenuto fatti non parole, con questo nonci vogliamo solo riferire alle tante cose fatte in dieci anni di amministazione (dove Rigiroli, sotto la giunta del sindaco uscente Susanna Biondi, era assessore ai lavori pubblici) ma intendiamo connotare anche la nostra proposta futura. Obiettivo della lista in caso di vittoria è di creare "un paese strutturato, moderno e ricco di opportunità per i propri abitanti". Con un occhio alle grandi opere come ampliamento della casa di riposo San Remigio, nuovo Palazzetto dello Sport, un palafeste coperto, il completamento della nuova mensa delle scuole Ferrazzi- Cova di Olcella con l'ampliamento del giardino della scuola. Altre parole d'ordine del programma sono efficientamento energetico con riferimento anche all'illuminazione pubblica.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!