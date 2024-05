Appuntamento sabato 18 maggio dalle 10.30 alle 12.30 al centro polifunzionale Martin Luther King di via Madonna Pellegrina a Bareggio per l'incontro dal titolo "Maternità fragile e la legge dei 100 anni".

Esistono donne che richiedono l'anonimato del loro parto. Ed esistono neonati non riconosciuti alla nascita. Come comporre tra loro due diritti che confliggono? Se ne parlerà sabato 18 maggio dalle 10.30 alle 12.30 al centro polifunzionale Martin Luther King di via Madonna Pellegrina a Bareggio in un incontro dal titolo "Maternità fragile e la legge dei 100 anni". A parlarne saranno la psicologa e psicoterapeuta Donata Lazzati, responsabile per l'associazione Arp di un progetto denominato "Maternità fragili" associato all'ospedale di Niguarda di Milano, l'assistente sociale Monika Nussbaumer, referente per anni per il progetto Madre Segreta della provincia di Milano e collaboratrice di "Maternità fragili", Lisa Gianlongo, assistente sociale e coordinatrice per diverso tempo del progetto "Pronto Intervento Minori" e l'avvocato Susanna Morandini, specialista in diritto civile e mamma adottiva. Dalle loro parole emergeranno storie relative a donne che hanno scelto, per diversi motivi , di non riconoscere il figlio da loro messo al mondo. L'attenzione sarà focalizzata anche sulla legge dpr 396/2000 che permette a una donna partoriente di non riconoscere il proprio figlio lasciandolo all'ospedale per assicurarne assistenza e tutela giuridica.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!