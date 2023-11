Il comune di Villa Cortese ha lanciato il progetto solidarietà Polvere di Latte uguale Gocce di vita, promosso a braccetto con la Consulta delle associazioni. Lo scopo dell'iniziativa era di raccogliere fondi a supporto dei bambini dell'ospedale di Mutoy e del centro di Nkuba, in Burundi.

Cuore aperto. Per un'ennesima volta e a servizio di chi, ad altre latitudini, è avvolto dalle spire della povertà. Il comune di Villa Cortese ha lanciato il progetto solidarietà Polvere di Latte uguale Gocce di vita, promosso a braccetto con la Consulta delle associazioni. Lo scopo dell'iniziativa era di raccogliere fondi a supporto dei bambini dell'ospedale di Mutoy e del centro di Nkuba, in Burundi, nel quale operò per lungo tempo la missionaria villacortesina suor Giulia Gazzardi scomparsa da poco. E Villa Cortese, di aderire alla proposta, non se lo è fatta dire due volte. Gli scorsi mesi la generosità della comunità ha permesso di raccogliere una somma di 7700 Euro che serviranno per acquistare oltre duemila chilogrammi di latte. I risultati del progetto saranno presentati nei dettagli domenica 3 dicembre alle 16 in piazza Vittorio Veneto all'interno del programma dei mercatini di Natale intitolato "Villa sotto il vischio". "Come per tutti i progetti avviati negli anni - dichiara il comune in una nota- vi è stato un contatto diretto tra Villa Cortese e i beneficiari dei fondi raccolti, il progetto è infatti gestito in Burundi dal Vispe".

