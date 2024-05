Mantovani verso l'Europa

Domenica 21 aprile Palazzo Clerici di Cuggiono ha ospitato i referenti territoriali di Fratelli d’Italia per un incontro in vista del voto europeo.

Una giornata di festa ma soprattutto di organizzazione. Domenica 21 aprile Palazzo Clerici di Cuggiono ha ospitato i referenti territoriali di Fratelli d’Italia per un incontro in vista del voto europeo. Durante il momento di confronto, Christian Garavaglia e Guglielmo Villani hanno voluto sostenere pubblicamente la candidatura di Mario Mantovani in vista delle prossime elezioni europee. Tanti i presenti che, oltre che a un sostegno diretto al già ex europarlamentare, hanno definito il programma per la campagna elettorale nel territorio. Tra i vari appuntamenti il 2 maggio ci sarà la presentazione del libro ‘L’amministratore di sostegno’ a Busto Garolfo.

