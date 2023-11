Artisti in passerella

Artisti locali in passerella. Il Comune di Magnago ha deciso di mettere a disposizione di chi si diletta nella realizzazione di dipinti, sculture o composizioni varie uno spazio della biblioteca comunale di piazza San Michele.

Artisti locali in passerella. Il Comune di Magnago ha deciso di mettere a disposizione di chi si diletta nella realizzazione di dipinti, sculture o composizioni varie uno spazio della biblioteca comunale di piazza San Michele. A trovare ospitalità e a offrirsi all'ammirazione dei visitatori potranno essere cinque opere per ogni artista rese in fotografie, quadri, sculture e manufatti vari. A valutare le candidature pervenute sarà una commissione di cui faranno parte assessore e responsabile del settore cultura e bibliotecari "Al fine - spiega il Comune in una nota- di verificare l'appropriatezza e il buon costume delle opere proposte nonché l'oggettiva e operativa esposizione delle stesse". Le opere rimarranno esposte per circa un mese. Con novembre, quindi, Magnago riproporrà una "finestra sull'arte", come il comune l'ha definita, a beneficio di tutti i suoi concittadini e di chi, in generale, ama il bello e la produzione artistica.

