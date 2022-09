Prenderà il via dal prossimo mese di novembre, 'Magnago, una finestra sull’Arte', proposto dall’Assessorato alla Cultura.

Prenderà il via dal prossimo mese di novembre, 'Magnago, una finestra sull’Arte', proposto dall’Assessorato alla Cultura. "E’ un progetto – commenta l’assessore Federica Berlanda – che prevede ogni mese di “ospitare” presso la nuova biblioteca comunale di piazza San Michele, 5 opere (fotografie, quadri, sculture, manufatti, etc.) realizzate da artisti locali e/o limitrofi, con lo scopo di sollecitare l’interesse e l’attenzione pubblica verso le espressioni artistiche nelle diverse forme espressive. Gli artisti interessati potranno presentare la propria candidatura/presentazione delle opere mediante apposito modulo". La candidatura, secondo il rigoroso ordine di arrivo all’ente, verrà quindi valutata da una commissione composta da assessore alla Cultura, responsabile settore Cultura e bibliotecari al fine di verificare l’appropriatezza delle opere proposte, nonché l’oggettiva possibilità all’ esposizione delle stesse; le opere rimarranno visibili presso la biblioteca durante gli orari di apertura al pubblico per 1 mese.

