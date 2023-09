Una domenica nel Medioevo

Domenica 1 ottobre la ProLoco di Magnago e Bienate vi riporterà direttamente nel Medioevo. Un nuovo evento epico che permetterà ai presenti di visitare un vero e proprio accampamento medioevale, di provare l'esperienza di tiro con l'arco e poi ancora spettacoli ed esibizioni e tavoli didattici. Un'occasione unica per immergersi nell'affascinante mondo del medioevo a cui prenderanno parte Arcieri esperti, Dame e Cavalieri, Mangiafuoco e Giullari e ancora Ambulanti con Antichi Mestieri. Cuore della giornata sarà la dimostrazione dei Falchi e Falconieri, alle 14.30.

Appuntamento dunque domenica 1 ottobre presso il Campo Sportivo di Magnago – via Montale, dalle ore 10:00 alle ore 19:00.

