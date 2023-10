Candida Livatino da Booklet

Da Canale 5 fino alla libreria Booklet di Magenta: un grande evento per portare una realtà come quella della grafologia forse poco conosciuta ma davvero affascinante. Sabato 28 alle 15.30 sarà ospite alla libreria di Viviana Fornaro la grafologa Candida Livatino.

Da Canale 5 fino alla libreria Booklet di Magenta: un grande evento per portare una realtà come quella della grafologia forse poco conosciuta ma davvero affascinante. Sabato 28 alle 15.30 sarà ospite alla libreria di Viviana Fornaro la grafologa Candida Livatino, cugina del compianto Giudice Rosario Livatino, nonché giornalista e grafologa di successo, nota soprattutto per le sue apparizioni nel programma ‘Forum’ di Canale 5. L’autrice presenterà il suo quarto libro ‘Grafologia e criminologia’, nel quale analizza alcuni casi di cronaca nera attraverso la grafia delle carte lasciate da criminali e assassini. Livatino sarà lieta di autografare i suoi libri, nei quali racconta la sua esperienza come grafologa che l’ha portata anche ad occuparsi di alcuni dei casi più noti della cronaca recente in Italia. La partecipazione sarà gratuita, e alla conclusione dell’evento sarà offerto un ottimo buffet, inoltre sarà possibile sottoporre la propria firma e la propria grafia all’analisi di Livatino per scoprire, attraverso la scrittura, tutti i tratti del proprio carattere, anche quelli più nascosti e reconditi.

