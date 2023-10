Nonni vigili: gli angeli custodi dei piccoli

Anche il comune di Arluno crede nel ruolo prezioso dei nonni vigili. E, a questo riguardo, ha promosso un bando per reperirne qualcuno intenzionato a dedicare il proprio tempo libero a una buona causa.

Sono ormai da anni gli angeli custodi dei bambini all'entrata e all'uscita dalle scuole. Anche il comune di Arluno crede nel ruolo prezioso dei nonni vigili. E, a questo riguardo, ha promosso un bando per reperirne qualcuno intenzionato a dedicare il proprio tempo libero a una buona causa. "Ci proponiamo di garantire maggiore sicurezza all'entrata e all'uscita dalle scuole - si legge nella presentazione dell'iniziativa da parte del comune - per questo cerchiamo nonni vigili per tutelare i bambini e i ragazzi". Per informazioni occorre rivolgersi alla Polizia Locale componenndo il numero 02/903992350. "E' un servizio prezioso - prosegue il comune - già in essere da anni, svolto a titolo volontario, sotto le direttive e in collaborazione con la Polizia Locale".

